Kneipp-Anlage, Kita-Gebühren und Obdachlosenheim: Das bewegt die Stadtberger

Kita-Plätze werden immer teurer. Nicht nur, weil das Personal mehr Geld verdient als früher. Auch Strom, Wasser oder Lebensmittel sind teurer geworden. All das schlägt sich am Ende auf die Kosten für die Kinderbetreuung nieder. Auch in Stadtbergen müssen die Eltern deshalb ab September deutlich tiefer in die Tasche greifen. Doch einige wehren sich gegen diese Entscheidung. Bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend diskutierten sie mit Bürgermeister Paulus Metz und Stadtdirektor Holger Klug darüber. Außerdem ging es an diesem Abend im Bürgersaal um die Kneipp-Anlage. Die geplante Obdachlosenunterkunft an der Hagenmähderstraße war ein weiteres Thema.

