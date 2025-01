Liebe, Sehnsucht und Eifersucht spielen in der Musik, vor allem in Liedern, Operetten und Opernarien, eine große Rolle. Die drei Emotionen werden bei einem Konzertabend am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr, auf der Bühne des Bürgersaals Stadtbergen zum Ausdruck kommen. Unter dem Motto „Drei Tenöre - Große Emotionen“ werden leidenschaftliche und unvergessliche Melodien erklingen.

Zur internationalen Besetzung des Abends gehören die Opernsänger Roman Poboinyi, Claudio Zazzaro und Jinjiang Zhong. Ihre Stimmen und ihre besondere Ausdruckskraft machen menschliche Gefühle erlebbar. Das Programm bietet eine Reise durch die faszinierende Welt der Oper und des italienischen Volksliedes, mit Arien aus „La bohème“, „La traviata“ und „Das Land des Lächelns“ sowie aus anderen Opern und Operetten. Auch Lieder von Tosti und Rossini werden zu hören sein sowie traditionelles neapolitanisches Liedgut.

Die Solisten sind Musikinteressierten in Augsburg bekannt. Alle sind und waren am Staatstheater tätig. Roman Poboinyi ist zuletzt an die Deutsche Oper Berlin gewechselt. Begleitet werden die drei Opernsolisten von Pianist Volker Hiemeyer. Auch er wirkt am Staatstheater und übt Lehraufträge am Leopold-Mozart-College in Augsburg und an der Münchner Hochschule für Musik und Theater aus. Der Konzertabend ist die erste Veranstaltung von Opera Augusta, einem neu gegründeten Konzertbetrieb in Augsburg. Opera Augusta wurde im letzten Jahr von professionellen Musikern gegründet. (AZ)

„Drei Tenöre - Große Emotionen“ am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr, im Bürgersaal Stadtbergen. Weitere Informationen zur Veranstaltung auf www.opera-augusta.de/die-drei-tenöre. Karten können im Kulturamt Stadtbergen, an der Abendkasse oder im Internet unter www.reservix.de erworben werden.