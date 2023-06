Stadtbergen

vor 18 Min.

Mountainbike-Trail an der Mariengrotte wird nächste Woche eröffnet

Plus Der Verein MTB Augsburg eröffnet die ersten legalen Waldstrecken in Stadtbergen bei der Mariengrotte. Weitere Strecken sind im Lehenwäldchen geplant, doch die kritischen Stimmen mehren sich.

Von Matthias Schalla

Die Vorfreude ist riesig und die Erwartungen sind hoch. Nächste Woche wird in Stadtbergen der Augsburger Mountainbike-Verein (MTB) nach dreijähriger Planung und Vorbereitung seine ersten Trails in Stadtbergen an der Mariengrotte einweihen. Es wird die erste offizielle Strecke sein, die es dann im Augsburger Raum gibt und weitere Trails für die Geländefahrer sind bereits in Planung. So will der Verein nach Auskunft des Vorsitzenden Bernd Siebert demnächst weitere Pisten im Lehenwäldchen zwischen der B300 und dem Golfplatz bei Leitershofen bauen. Doch dieses Projekt wird durchaus kritisch gesehen, wie jetzt eine Diskussion im Stadtberger Sicherheits- und Verkehrsausschuss zeigte. Vor allem die fehlende "Verkehrssicherungspflicht" ist eine große Baustelle.

Das Betreten eines Waldes ist jedermann gestattet. So steht in der Bayerischen Verfassung und gemäß diesem sogenannten Jedermann-Grundrecht muss der Waldbesitzer Spaziergänger und andere Erholungssuchende dulden. Auch Fahrradfahren auf geeigneten Wegen ist erlaubt. Doch in der Vergangenheit hat es immer wieder massive Konflikte zwischen Mountainbikern und Spaziergängern gegeben, denn "geeignete Wege" sind für Mountainbiker alles andere als attraktiv. Die Folge: Illegale Trails mit Bauwerken mitten im Landschaftsschutzgebiet sprossen wie die Pilze im feuchtheißen Sommer aus dem Boden.

