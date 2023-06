Nicht nur reklamieren, auch mal Verantwortung übernehmen

Die alte Bärenweisheit "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass" trifft den Konflikt mit dem Stadtberger Ordnungsdienst auf den Punkt. Doch es gibt einen Ausweg.

Es gibt vermutlich nur ganz wenige Stadtberger, die nicht schon in der irgendeiner Form Kontakt mit dem Ordnungsdienst hatten. Einige werden sicherlich froh gewesen sein, dass jemand nachts vorbeigekommen ist, damit die dröhnende Musik bei den Nachbarn einem nicht weiter den Schlaf raubt. Andere werden sich geärgert haben, dass sie trotz vermeintlich vorschriftsmäßigen Parkens plötzlich einen Strafzettel hinter dem Wischer stecken hatten. Als Mitarbeiter eines Ordnungsdienstes bei allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen beliebt zu sein, ist so gut wie unmöglich.

Die alte Bärenweisheit "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass" trifft diesen Konflikt auf den Punkt. Auf der einen Seite ist jeder froh, dass es beispielsweise auf dem Stadtfest so gut wie keine Ausschreitungen gegeben hat. Auf der anderen Seite aber lässt sich auch niemand gerne in die Taschen schauen, geschweige denn, einen Strafzettel ausstellen. Dass es bei diesem Spagat in der Vergangenheit immer wieder zu Unstimmigkeiten gekommen ist, verwundert nicht. Die Stadt hat das Problem dank der Petition jedoch schnell erkannt und reagiert richtig. Zwei junge Männer, die mit schwarzen Sonnenbrillen und vor der Brust erhobenen Fäusten vor einem stehen, will man sicherlich nicht spontan auf ein Kaltgetränk einladen. Im Gegenteil. Ein Wort gibt das andere, die Fronten verhärten sich, die Situation eskaliert. Doch es gibt einen Ausweg.

Stadt sucht Bewerber mit Lebenserfahrung

Mit ein Grund für die Konflikte mit dem Ordnungsdienst sind die hohe Fluktuation und geringe Verweildauer der Mitarbeiter. Den Job scheint niemand trotz der unstrittigen Notwendigkeit gerne zu machen. Warum also nicht selber Verantwortung übernehmen? Statt zu reklamieren, dass man ungerecht behandelt wird, einfach mal die Seiten wechseln. Die Stadt freut sich sicherlich über jeden Bewerber (oder Bewerberin), der (oder die) Zeit hat und über ausreichend Lebenserfahrung verfügt, um auch mit kniffligen Situationen fertig zu werden.

