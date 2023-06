Stadtbergen

06:15 Uhr

Paul Metz hat schon immer mehr die Ortspolitik beschäftigt

Wird sich am 16. Juli die Tür im Rathaus für eine dritte Amtszeit öffnen? Bürgermeister Paul Metz hofft dies sehr, schließlich will er noch einige begonnene Großprojekte erfolgreich zu Ende bringen.

Plus Um Paul Metz zum Beitritt in die CSU zu bewegen, musste ihn weiland der Ortsverband mühevoll werben. Seine dritte Amtszeit beabsichtigt er vor allem aus einem ganz bestimmten Grund anzutreten.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Seit zwölf Jahren ist Bürgermeister Paul Metz (CSU) in Stadtbergen im Amt. Lange sah es so aus, als würde er in seine dritte Amtszeit ohne Gegenkandidaten starten können. Doch dann nominierten die Freien Wähler Susanne Rößner und somit haben die Stadtberger am 16. Juli wieder eine echte Wahl. In jeweils zwei Porträts stellen wir die Bewerber um den Chefsessel im Rathaus vor. Bereits erscheinen sind die private und die politische Susanne Rößner sowie Paul Metz als Privatmensch. Mit seiner politischen Vita endet nun unsere kleine Serie.

Die große Politik hat ihn nie gereizt. "Mich hat schon immer mehr die Ortspolitik beschäftigt", sagt Paul Metz. Als in den 1980er-Jahren Tausende Menschen bundesweit auf Grundlage des NATO-Doppelbeschlusses gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen und Cruise Missiles auf die Straßen gingen, interessierte ihn vielmehr, wie der Hochwasserschutz am Schlaugraben optimiert werden könnte. Auch der Ausbau der vielen gekiesten Wege in Stadtbergen lag ihm 1985 mehr am Herzen als der Besuch des US-amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan in der Bundesrepublik Deutschland. "Die bundespolitischen Themen waren damals nie eine Motivation für mich, um in die Politik zu gehen", sagt der Bürgermeister. Sogar sein Weg in die CSU erinnert ihn heute eher an die mühevollen Werbungsversuche eines Vertreters vor der Haustür.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen