Pippi Langstrumpf zum Jubiläum des Marionettentheaters an der Parkschule

Eine gelungene und ganz besondere Premiere feierten die zwölf Schüler der AG Schultheater (3. bis 5. Klasse) jetzt mit ihrem neu inszenierten Stück nach dem Kinderbuch-Klassiker von Astrid Lindgren. Vor 50 Jahren gründete Premierengast Roland Götz, damals Musiklehrer an der Parkschule, das Marionettentheater, das bis auf die von Corona geschuldeten Zwangspause Jahr für Jahr mit eigenen Inszenierungen nicht nur die Schulkinder begeistert.

„Wer kennt sie nicht, die neunjährige Pippi Langstrumpf, das stärkste Mädchen der Welt, mit ihren lustig abstehenden roten Zöpfen und den Sommersprossen im Gesicht, allein mit ihrem Pferd Kleiner Onkel und ihrem Äffchen Herr Nillson in der Villa Kunterbunt lebt?“ Schnell freundet sie sich mit den wohlerzogenen Nachbarskindern Annika und Tommy an und erlebt zur Freude der Zuschauer mit ihnen so manches heiteres Abenteuer.

Liebevoll bis ins kleinste Detail von den Lehrkräften Schulleiter Jürgen Brendel, Sabine Schleicher, Edeltraud Endres und Bernadette Hoffmann inszeniert, wurde bereits zu Beginn des Schuljahrs an den „Stars an Fäden“, Bühnenbild, Requisiten, Licht, Ton und Technik gebastelt, gemalt und genäht. Selbst der Text des knapp halbstündigen Textes wurde von den Kindern synchronisiert. Mit viel Beifall wurden letztendlich die jungen Puppenspieler belohnt, die sich bereits auf das nächste Stück freuen. Für alle Fans des Puppentheaters gibt es noch eine öffentliche Vorstellung am Mittwoch, 17. Juli, um 18 Uhr.