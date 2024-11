Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Stadtbergen

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Nestackerweg in Stadtbergen ist laut Polizei ein Auto angefahren worden. Bereits am Donnerstag zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr ist demnach ein schwarzer Opel Mokka an der Motorhaube beschädigt worden. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon, berichtet die Polizei. Deshalb werden nun Zeugen gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegengenommen. (kinp)

