Polizei ermittelt wegen Unfallfucht in Stadtbergen

Der Mitfahrer eines grauen Porsche soll am Donnerstag ein Auto auf einem Parkplatz in Stadtbergen beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der Unbekannte gegen 14.45 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Benzstraße ein geparktes Auto beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Porsche, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (kinp)

