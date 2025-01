Polizei meldet Einbruch in Stadtbergen

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Stadtbergen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch vermutlich in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Samstag, 14.45 Uhr. Die Tat fand in der Hilda-Sandtner-Straße statt. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten anschließend mehrere Schränke. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt .Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)

