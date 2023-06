Prunkbau für eine Autosammlung ärgert Anwohner und Naturschützer

Gesetzt, der Bauherr baut vorbildlich energetisch, sollte man sich nicht kleinbürgerlich entgegenstellen. Bäume könnte man auch sonstwo in der schwäbischen Gegend pflanzen. Wie wäre es denn, würde der Bauherr anbieten würde, einen Betrag zu spenden, Bäume zu pflanzen, um den gesamte CO2 Ausstoß, den das Bauen des Gebäudes verursacht, klimaneutral stellt. An der Exzellenz-Universität in Zürich wurde interdisziplinär ausgerechnet, dass, würde man in Afrika biodivers aufforsten, die Bäume die nächsten 100 Jahre große Mengen CO2 aufnehmen würden. Die afrikanischen Gegenden aufforsten, die abgeholzt wurden, wo es jedoch noch so viel regnet, dass Bäume trefflich wachsen würden. Es existieren bereits Aufforstungsstionen, die, würde man Geld überweisen, schon morgen weitere Bäume pflanzt würden. Aufforstungsstationen hat die gemeinnützige Ecosia (Berlin) weltweit schon gestartet. Ein Anruf bei Ecosia, Überweisung, schon morgen würden Setzlinge in die Erde gepflanzt werden, wovon später die lokale Bevölkerung Sonnenschutz ein besseres Kleinklima und Nahrung hätte. Die Fugger dachten schon vor ca. 500 Jahren global, daran könnten sich die Augsburger ein Beispiel nehmen, vor allem, da es derzeit so leicht fallen würde.

