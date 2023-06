Stadtbergen

Schlauchtürme der Feuerwehr haben in Stadtbergen bald ausgedient

Plus Für die drei Feuerwehren in Stadtbergen gibt es künftig eine gemeinsame Schlauchpflegeanlage. Dies war aber nicht die einzige gute Nachricht, auch die Jugend- und Gerätewarte dürfen sich freuen.

Er gehört zum Erscheinungsbild der Feuerwehren wie das Blaulicht auf dem Löschzug: der Schlauchturm. Hauptsächlich dient er zum Trocknen von Druckschläuchen nach Einsätzen und Übungen. Als diese noch aus Hanf hergestellt wurden, war das besonders wichtig. Doch das Trocknen, Aufhängen und Aufrollen ist eine zeitintensive Arbeit und oftmals steht je nach Wetterlage erst nach einer Woche das Material wieder zur Verfügung. Feuerwehren haben daher mehrere Ersatzschläuche, denn ein Brand wartet nicht, bis das gute Stück wieder einsatzbereit ist. In Stadtbergen dürfte diese aufwendige Prozedur schon bald ein Ende haben. Und dies war nicht nur die einzige gute Nachricht, die einige Kameraden am Donnerstag bei der Sitzung des Sicherheits- und Verkehrsausschusses zu hören bekamen.

Amtsleiter Markus Voh stellte dem Ausschuss eine Schlauchpflegeanlage vor, die künftig von allen drei Ortswehren in Stadtbergen genutzt werden kann. Der Vorteil: "Nach 20 Minuten ist alles fertig", sagte Voh. Eine Stellfläche von lediglich sechs Quadratmetern benötigt die Anlage, die Voh "ein wenig an die alten Kassettenrecorder erinnert". So wie einst die zwei nebeneinanderliegenden Spulen die Bänder auf- und abwickelten, werden bei der Schlauchwaschanlage, die in etwa die Dimension wie weiland eine Eiche-Rustikal-Schrankwand im XXL-Format hatte, die Schläuche von einer Rolle auf die andere gewickelt, gewaschen und getrocknet. Und zwar vollautomatisch mit gleichzeitiger Überprüfung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit.

