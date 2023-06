Stadtbergen

Stadtbergen bekommt mehr Stellplätze und riskiert kleinere Wohnanlagen

Plus Völlig überraschend beschließt der Stadtrat in Stadtbergen nach intensiver Diskussion eine Erhöhung der Stellplätze. Dies könnte sich auf künftige Bauvorhaben auswirken.

Herbert Grönemeyer brachte das Dilemma bereits 1984 musikalisch auf den Punkt. "Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm' zu spät zu dir mein Schatz", sang der Barde, und mit dem Lied spricht er auch heute noch vielen aus der Seele. Um diese bisweilen schweißtreibende Suche zu minimieren, gibt es bereits seit vielen Jahren die Stellplatzverordnung. Hier wird geregelt, wie viele Parkplätze beim Bau eines Hauses zur Verfügung stehen müssen. In Stadtbergen stand nun erneut eine Änderung dieser Satzung auf der Tagesordnung. Und auch diesmal entbrannte eine leidenschaftliche Diskussion, die am Ende jedoch zu einem Beschluss führte, der zu einer faustdicken Überraschung sorgte und sich wohl auch auf künftige Bauvorhaben auswirken wird.

Bevor es jedoch zur Abstimmung über die Anzahl der Stellplätze pro Wohneinheit kam, mussten sich die Stadträte über die Abmessungen der offenen, oberirdischen Parkplätze einigen. Leidenschaftlich plädierte Fabian Münch von den Grünen dafür, die Länge dieser Stellflächen auf fünf Meter zu begrenzen. "Alles andere würde unser Klimaschutzkonzept konterkarieren", sagte er. Je größer die versiegelten Flächen seien, desto heißer werde es. Matthias Künzel ( SPD) sah allerdings eine Länge von sechs Meter als notwendig an. "Alle wünschen sich zwar kleinere Autos, aber die Fakten sind anders", argumentierte er. So seien in den vergangenen Jahren Länge und Breite der Fahrzeuge um durchschnittlich 20 Zentimeter gewachsen.

