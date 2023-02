Stadtbergens kleinteilige Strukturen und villenartige Bebauungen

Plus Der Stadtrat beschließt Änderungen der Bebauungspläne für die "Fritz-Aichele-Farm" und "Leitershofen West". Die beiden Wohngebiete unterscheiden sich deutlich.

Die Fritz-Aichele-Farm in Stadtbergen ist eine kleine Welt für sich. Mitten in der Stadt liegt das beschauliche Wohngebiet zwischen der Uniklink und der stark befahrenen Bürgermeister-Ackermann-Straße. Kleine Häuser und enge Gassen zeichnen das Areal aus. Damit diese laut Bauamt "kleinteilige Struktur" erhalten bleibt, hat der Stadtrat jetzt eine Änderung des Bebauungsplanes bei seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Auch für das Baugebiet " Leitershofen West" gab es einen Beschluss. Zwei Wohngebiete, die voller Gegensätze sind.