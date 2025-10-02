Icon Menü
Stadtbergen sucht den Publikumsliebling: Skulpturenpreis 2025 im Sportpark

Stadtbergen

Die eiserne Ziege gewinnt den Skulpturenpreis 2025 in Stadtbergen

Der Künstler Winfried Becker erhält für sein Werk den Skulpturenpreis 2025. Jetzt sucht die Stadt den Publikumsliebling. Hier sind die Stadtberger gefragt.
Von Ingrid Strohmayr
    Die Gewinner des Stadtberger Skulpturenwettbewerbs stehen fest (von links) erster Preisträger Winfried Becker mit Thomas Fendt (VR Bank Augsburg-Ostallgäu), zweite Preisträgerin Silvia Jung-Wiesenmayer, Zweiter Bürgermeister Michael Smischek und Carina Kaminski (Kulturbeauftragte des Landkreises Augsburg).
    Kunst im öffentlichen Raum belebt die Stadt Stadtbergen. „Mit dem Skulpturenpreis möchten wir herausragende künstlerische Arbeiten fördern und die Verbindung zwischen Kunst und Öffentlichkeit stärken“, betonte Stadtbergens Kulturbürgermeister Michael Smischek bei der Eröffnung und Preisverleihung des Skulpturen-Kunstpreises beim Sportpark, die mit Jazz und Swing durch das Trio Tzigane musikalisch umrahmt wurde.

