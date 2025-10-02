Die eiserne Ziege gewinnt den Skulpturenpreis 2025 in Stadtbergen

Kunst im öffentlichen Raum belebt die Stadt Stadtbergen. „Mit dem Skulpturenpreis möchten wir herausragende künstlerische Arbeiten fördern und die Verbindung zwischen Kunst und Öffentlichkeit stärken“, betonte Stadtbergens Kulturbürgermeister Michael Smischek bei der Eröffnung und Preisverleihung des Skulpturen-Kunstpreises beim Sportpark, die mit Jazz und Swing durch das Trio Tzigane musikalisch umrahmt wurde.
