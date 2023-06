Stadtbergen

Susanne Rößner würde sich auch bei einer Niederlage als Gewinnerin sehen

Plus Erst seit drei Jahren engagiert sich Susanne Rößner bei den Freien Wählern politisch. Bei der Bürgermeisterwahl in Stadtbergen rechnet sie sich durchaus gute Chancen aus.

Von Matthias Schalla

Seit zwölf Jahren ist Bürgermeister Paul Metz (CSU) in Stadtbergen im Amt. Lange sah es so aus, als würde er in seine dritte Amtszeit ohne Gegenkandidaten starten können. Doch dann nominierten die Freien Wähler Susanne Rößner und somit haben die Stadtberger am 16. Juli wieder eine echte Wahl. In jeweils zwei Porträts stellen wir die Bewerber um den Chefsessel im Rathaus vor. Nach Susanne Rößner am Dienstag und Paul Metz am Mittwoch folgt nun erneut Susanne Rößner mit Fokus auf ihre politische Vita. Am Freitag wird der politische Werdegang von Paul Metz vorgestellt.

Ihre ersten politischen Erfahrungen sammelte Susanne Rößner bereits als Kind. "Da durfte ich meinem Vater nach einer Wahl bei der Auszählung der Stimmen helfen", sagt die Kandidatin, die am 16. Juli für die Freien Wähler das Rathaus in Stadtbergen erobern möchte. Doch nach diesem Einblick in den Motorraum unserer Demokratie lag das politische Engagement der heute 36-Jährigen erst einmal für lange Zeit auf Eis. Geändert hat sich dies jedoch vor etwa drei Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie. "Auslöser war die Schließung der Schulen", sagt sie. Dies sei der Zeitpunkt gewesen, um selber aktiv zu werden, statt nur zu kritisieren. Der Entschluss, sich den Freien Wählern (FW) anzuschließen, sei dann aber vor allem wegen eines einzelnen Ministers gefallen.

