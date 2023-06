Stadtbergen

Teures Schulessen schmeckt den Stadträten in Stadtbergen überhaupt nicht

Plus Nach einer 20-prozentigen Erhöhung des Schulessens in Stadtbergen zu Jahresbeginn soll der monatliche Preis um fünf weitere Prozent angehoben werden.

Von Matthias Schalla

Bei diesem Tagesordnungspunkt ist dem Rektor der Parkschule, Jürgen Brendel, gehörig der Appetit vergangen. Eine "Erhöhung der Verpflegungskosten an Stadtberger Schulen" lag als Beschlussvorlage den Stadträten vor und Brendel ( SPD) machte seinen Unmut deutlich. "Ich bin entsetzt", sagte er. Dies sei nun bereits die zweite Erhöhung binnen kurzer Zeit und jetzt sei die Grenze überschritten. Schließlich würde das Schulessen in Königsbrunn, der Eichenwaldschule in Neusäß und sogar in der Mensa der Universität Augsburg deutlich weniger kosten.

Nach der Erhöhung vor Kurzem um 20 Prozent würde die jetzt vom Caterer beantragte zusätzliche Anpassung von weiteren fünf Prozent Mehrkosten bedeuten, dass diese für manche Familien nicht mehr tragbar seien, warnte Brendel. Konkret wären aufgrund der Gebührenanpassung bei einer Verpflegung an nur zwei Tagen in der Woche 32,80 monatlich fällig. Drei Essen pro Woche würden 49,20 Euro im Monat kosten und bei vier Essen summiert sich der Aufwand auf 65,60 Euro.

