Über 20.000 Euro für das Brückenhaus

Die Bäckerei Wolf unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit des Bunten Kreises für Familien mit schwerstkranken Kindern. „Es ist uns eine echte Herzensangelegenheit, den Familien in der Region zu helfen und langfristig Verantwortung zu übernehmen“, betonte Ulrike Wolf (rechts) bei der Verleihung der Gold-Urkunde durch die Stiftung Bunter Kreis. Mit zwei Aktionen habe die Bäckerei in 2024 über 20.000 Euro eingenommen – mit den Produkteinführungen von Mini-Curry-Baguette und Sauerteigkruste im Sommer sowie der Zimt-Hefeschnecke im Herbst. Der komplette Erlös werde in den Bau des vom Bunten Kreis geplanten Brückenhauses fließen, so Wolf. Damit soll in der Region Bayerisch-Schwaben das erste teilstationäre Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren entstehen. Angelika Lang (links) von der Stiftung Bunter Kreis dankt vor allem auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bäckerei Wolf für ihren Einsatz.

