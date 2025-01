Viel Prominenz und noch mehr Ehrenamtliche beim Neujahrsempfang in Stadtbergen

Eine lange stattliche Gästeliste konnte Bürgermeister Paul Metz beim Neujahrsempfang im gesteckt vollen Stadtberger Bürgersaal in seiner Begrüßung abarbeiten. Denn mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger sowie viele Prominente der Region aus Politik, Wirtschaft, Justiz und Kultur waren am Sonntag zu dem gesellschaftlichen Ereignis gekommen, bei dem der Bürgermeister wie üblich anhand einer Bildershow in launiger Manier die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren lässt.

So waren nicht nur viele aktuelle und ehemalige Stadt- und Kreisräte und Ehrenbürger, sondern auch die Stadtberger Bundestagsabgeordnete Heike Heubach (SPD) und die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner (CSU) gekommen, sondern unter anderem auch der stellvertretende Landrat Hubert Kraus, der dritte Bürgermeister der Stadt Augsburg Bernd Kränzle sowie aufgrund der engen Freundschaft zur japanischen Partnerstadt Fukushima der Japanische Generalkonsul Kenichi Bessho. Weitere bekannte Namen und Gesichter waren: die Schauspielerin Marina Lötschert