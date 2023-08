Vor der Urlaubsfahrt: ADAC testet Autos

Sind Bremsen und Stoßdämpfer noch in Ordnung? Das können Autofahrer in Stadtbergen kostenlos testen lassen.

Der mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern ermöglicht allen Autofahrern und Autofahrerinnen, wichtige Funktionen ihres Fahrzeugs kostenlos untersuchen zu lassen. „Unser Truck mit modernster Prüftechnik tourt durch das gesamte Regionalgebiet und gilt als unabhängige und kompetente Anlaufstelle, mit der wir einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, betont Thomas Schwarz, Leiter des mobilen Prüfdiensts des ADAC Südbayern. Ausgestattet ist der Container mit einem Bremsen- und einem Stoßdämpferprüfstand sowie einer vollwertigen Scherenhebebühne.

Dadurch kann der ADAC Techniker an Ort und Stelle Bremsen, Stoßdämpfer, Reifen auf Beschädigungen und den Unterboden auf Mängel kontrollieren. Nach den Messungen erhält der Autofahrer ein Protokoll, das den Zustand der getesteten Funktionen bescheinigt. Teilnehmen können sowohl Vereinsmitglieder als auch Nichtmitglieder. Termine sind am Freitag, 4. August von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Montag, 7. August, von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka in der Hagemähder Straße in Stadtbergen. (AZ).

