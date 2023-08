Stadtbergen

Wahre Kosten für Lebensmittel: So sieht es die Landwirtschaft

Plus Der Discounter Penny hat in einige Preise neu ausgezeichnet. Es geht um Folgekosten für die Umwelt. Das geht auch anders, sagt das Amt für Landwirtschaft.

Steigende Preise so weit das Auge reicht. Energiekrise und Inflation machen dabei auch vor Lebensmittelpreisen keinen Halt. Bei der Kampagnenwoche „Wahre Kosten“ erhöht der eigentlich für seine günstigen Angebote bekannte Discounter Penny nun zusätzlich die Preise ausgewählter Produkte. Eine Aktion, die laut Penny auf die Auswirkungen auf die Umwelt, bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln aufmerksam machen soll. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Im Penny-Markt selbst in der Hagenmäderstraße in Stadtbergen macht sich die Aktion nur am Rande bemerkbar. Der Laden scheint normal besucht zu sein. An einigen Produkten ist der besondere Preis gekennzeichnet. Stefanie Schaper, eine Kundin der Supermarkt-Kette, hörte von dem Selbstexperiment im Radio, kurz bevor sie im Penny in Stadtbergen einkaufen geht. „Ich finde das gut, gerade bei den tierischen Produkten ist es interessant, die richtigen Preise zu sehen“, sagt sie.

