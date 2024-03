Wenn Wunden einfach nicht mehr heilen wollen, können Fische hilfreich sein

Über die komplexe Behandlung von chronischen Wunden spricht beim Vortrag in Stadtbergen Gefäßchirurg Prof. Dr. Alexander Hyhlik-Dürr.

Meist denken wir nicht viel darüber nach: Eine Wunde am Körper verheilt normalerweise nach wenigen Tagen – abhängig freilich von ihrer Größe – von selbst. Im günstigsten Fall ist von ihr dann nichts mehr zu sehen. Das gilt allerdings nicht für ältere Menschen, für Diabetiker, Menschen mit Durchblutungsstörungen oder Venenerkrankungen. Bei ihnen können Wunden rasch chronisch werden. Landläufig spricht man auch von offenen Wunden. Wie mit ihnen umzugehen ist, beleuchtet der Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie des Uniklinikums, Prof. Dr. Alexander Hyhlik-Dürr, in seinem Vortrag am Montagabend.

Chronische Wunden, die nach acht Wochen noch nicht verheilt sind, weisen zahlreiche Menschen auf. In Deutschland gibt es derzeit schätzungsweise 800 000 Betroffene. Es wird angenommen, dass die Zahl der Patienten weiter zunehmen wird, nicht nur wegen steigender Lebenserwartung, sondern auch wegen der Ausbreitung der genannten Krankheiten, die chronische Wunden begünstigen. Solche Wunden entstehen oft nur durch Druck auf den Körper, Druck, der von einer eigentlich weichen Matratze ausgeht, verbunden mit Bewegungsarmut, vor allem langem Liegen. Natürlich kann eine chronische Wunde auch durch eine Hautkrankheit oder eine Verletzung entstehen; das ist aber in weitaus weniger Fällen der Grund.

Wunden heilen nach den Worten von Hyhlik-Dürr, indem durch den Blutkreislauf Reparaturstoffe und Sauerstoff zu ihr hin transportiert werden und sie so wieder verschlossen werden kann. Ist aber der Blutkreislauf nicht mehr intakt, läuft dieser Heilungsprozess sehr langsam oder gar nicht mehr ab. Blutgefäße sind bei Älteren oft verkalkt oder verschlossen. Chronische Wunden sind aber eine Eintrittspforte für Krankheitserreger. Daher können sie ernstere Komplikationen nach sich ziehen oder durch eine Vergiftung sogar zum Tod führen.

Was eine Fischhaut für die Wundheilung tun kann

Das Problem wird oft der Pflege zugewiesen: Patienten sollen oft im Bett herumgedreht oder nach Möglichkeit mobilisiert werden, damit es nicht erst zu chronischen Wunden kommt. Hyhlik-Dürr spricht sich dafür aus, bei chronischen Wunden immer einen Gefäßspezialisten hinzuzuziehen. In Augsburg werde bei Klinikpatienten immer eine Gefäßbehandlung in Betracht gezogen, damit wieder frisches Blut an die Wunde gelangen kann. Er wird auch von einer neuen Behandlungsmethode berichten. Es hat sich gezeigt, dass der Heilungsprozess in Gang gebracht werden kann, indem die Haut von Island-Kabeljau auf die Wunde gelegt wird. Auch so können sich neue Zellen bilden, die die Wunde verschließen. Das Verfahren werde in Augsburg seit vier bis fünf Jahren erfolgreich angewendet, sei aber teuer. Darauf wird der Referent näher eingehen.

Der Vortrag „Die Behandlung der chronischen Wunde ist komplex – wie kann uns ein Fisch dabei helfen?“ findet am Montag, 11. März, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.

