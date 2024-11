„Wünsch dir was“ im Stadtrat für ein freies Grundstück in Stadtbergen

Eine seltene und erfreuliche Aufgabe kommt auf die Stadträte in Stadtbergen zu: Nachdem eine Baumschule an der Panzerstraße ihren Betrieb aufgegeben hat, wird diese städtische Fläche für andere Nutzungen frei. Nur für welche? Darüber werden sich die Stadträte demnächst noch eingehender beraten. In der jüngsten Stadtratssitzung wurden jedoch von den Fraktionen und der Verwaltung schon einmal einige Ideen in den Raum gestellt, die bei einer Klausurtagung gesammelt worden waren.

Angela David Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundstück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis