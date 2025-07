So viele Veranstaltungen: Was machen Sie dieses Wochenende?

Am Wochenende wird das Wetter im Augsburger Land wieder herrlich. Parallel dazu finden unzählige Veranstaltungen statt. Unsere Redaktion war auf dem Rathausplatz in Gersthofen unterwegs und hat sich umgehört: Was machen die Menschen aus dem Landkreis bei diesen idealen Bedingungen?

Beim Wasserspielplatz treffen wir auf Vivienne Pöllmann, 32 Jahre alt. Während ihre Kinder im Wasser plantschen, erzählt sie uns von ihren Wochenendplänen: „Am Samstag gehe ich auf einen Geburtstag und am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin zum Kaffee. Morgens mache ich immer Sport.“ Zum Baden sei der Zeitplan eng. Zum Glück gibt es eine Alternative: „Die Geburtstagsfeier ist eine Gartenparty und unsere Freunde haben ein Planschbecken für die Kinder aufgestellt“, erklärt sie.

Auf dem Weg zum Einkaufen treffen wir Oliver Rörig, 38 Jahre alt und Mitglied des Turn- und Sportvereins Firnhaberau. „Ich bin bei der Tanzgala des Turn- und Sportvereins Firnhaberau dabei. Das ist eine jährliche Veranstaltung, bei der alle Gruppen etwas aufführen“, erzählt er. Am Samstagabend geht es los, am Sonntag startet die Gala bereits um 15 Uhr.

Die Schwestern Emma (17) und Hannah (15) aus Gersthofen wollen zu den Augsburger Sommernächten: „Wahrscheinlich gehen wir an beiden Abenden hin und treffen uns dort mit Freunden“, sagt Emma. Vor allem auf die Musik und die Essensstände freuen sich die beiden Teenager. „Beim Essen ist immer etwas Gutes dabei“, findet Hannah. Wenn es das Wetter zulässt, planen sie außerdem einen Abstecher zum Lech zum Baden, meint die 15-Jährige.

Maryna Polishchuck, 31 Jahre alt, hat noch keine festen Pläne fürs Wochenende. Da sie jedoch in einer Dachgeschosswohnung lebt, steht der grobe Ablauf schon fest: „Normalerweise stehe ich schon um sechs Uhr auf, weil es dann noch nicht so heiß ist. Danach mache ich Sport oder gehe joggen“, erzählt sie. Ein Besuch bei den Sommernächten ist nicht ausgeschlossen – doch Menschenmassen sind nicht so ihr Ding: „Vielleicht gehe ich hin, aber ich mag große Menschenansammlungen nicht so gerne.“ Wenn es abends kühler wird, geht sie gerne spazieren.

Florian Lukjantschenko (33) kommt gerade vom Einkaufen – seine Wochenendpläne stehen bereits fest: „Die Eltern meiner Freundin kommen zu Besuch, sie hat nämlich morgen Geburtstag“, erzählt er. „Wir gehen gemeinsam ins Wabisabi essen und danach wahrscheinlich noch auf die Sommernächte.“

Neben den Augsburger Sommernächten ist auch im Landkreis einiges geboten. Am Freitag startete das Stadtfest in Neusäß, und am Samstag beginnt der Töpfermarkt in Oberschönenfeld. Ein Besuch lohnt sich!

