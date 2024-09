Promis aus Kabarett und Musik kommen in die Stadthalle

Der Sommer verabschiedet sich langsam und damit beginnt die neue Spielzeit in der Stadthalle Gersthofen. Kulturamtsleiter Uwe Wagner hat das Herbst- und Winterprogramm am Donnerstag vorgestellt. Eines gelte generell für die Veranstaltungsbranche: Große Namen funktionieren nach wie vor, Nachwuchstalente hätten es schwerer. An großen Namen mangelt es in dem neuen Programm nicht. Dies gilt vor allem für das Kabarett, Comedy und bei den Liedermachern.

Regine Kahl