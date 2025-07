Die ganze Schule auf der Bühne

Nahezu alle Parkplätze an der Staudenlandhalle in Fischach waren besetzt. Ja, es geht auf die großen Ferien zu und die Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach hatte zur „Staudenshow“ eingeladen. In der Halle brodelte die Stimmung, als Rektorin Elisabeth Kick die 366 Aktiven, ihre Familien und Freunde begrüßte.

„Seit Wochen schon sammeln Lucia Müller-Jiresch und Claudia Tauber die Beiträge“, führte die Rektorin aus und das Ergebnis ist in der bunten „Show“ zu sehen. Bühnenhelfer der 8. Ganztagesklasse sorgten dafür, dass Mikrofone und Instrumente an Ort und Stelle sind und fungierten bei Bedarf auch als lebendiger Rahmen. Stefan Hainer hatte am Mischpult Platz genommen und so stand dem Erfolg des Abends nichts mehr entgegen. Die Bläserklasse aus Langenneufnach begann. Wie auch die Showtanzgruppe aus Willmatshofen stellte sie eine Schnittmenge von Vereinen und Schule dar. Die OGTS, Grundschulklassen ebenso wie Schüler und Schülerinnen der Mittelschule sagen, tanzten und zeigte nahezu akrobatischen Sport.

Bei der Staudenshow wird es akrobatisch

Richtig akrobatisch wurde es allerdings, als Sophia Ehrentraut ans Vertikaltuch ging. Am anderen Ende der Halle zeigte die Viertklässlerin, wie sie in schwindelnde Höhen steigt, im Ausfallschritt auf das staunende Publikum hinabschaut und sich schließlich zum Boden zurückfallen lässt. Ebenfalls allein belebte Jessica Florea aus der Klasse 5a die Bühne, als sie zu „Know about me“ tanzte.

Auch klassische Töne standen auf dem Programm: Einfühlsam von Elisabeth Kick begleitet, spielte Nicolas Bauer-Polania, der junge Geiger aus der dritten Klasse, mit deutlicher Bogenführung und sicherer Intonation das „Concertino in G-Dur“ von Ferdinand Küchler. „Wie ein Profi bist du. Ich bin so stolz auf dich“, lobte Judit Héja-Szabó ihren Schützling. Genauso nervenstark und professionell betrat der Absolvent Moritz Schulz die Bühne. Auswendig und einfühlsam interpretierte er „Die wunderbare Welt der Amelie“, das Klavierstück zum gleichnamigen Film. Das fröhliche Ende der „Staudenshow“ ist traditionell der Auftritt der Lehrer. In diesem Jahr tanzten sie im Cowboyoutfit im Westernstil über die Bühne. Da wurde klar, was die Bewegungen zu bedeuten hatten, die am Kollegium in den letzten Tagen morgens und in der Pause im Schulhaus zu beobachten waren.