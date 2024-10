Mitten in Afrika verweist ein Aufkleber auf den Landkreis Augsburg

Schon länger hatten Steffi Vihar aus Friedberg und ihr Lebensgefährte einen Urlaub in Namibia geplant. „Wir lieben Tiere und Natur. Die Zeit in Afrika war super.“ Und währenddessen, mitten im Etosha-Nationalpark, entdeckte die 42-Jährige einen Aufkleber - und zwar vom Landkreis Augsburg - und hat diesen gleich informiert.

Auch wenn es Steffi Vihars Instagram-Account „Steffi.aroundtheworld“ vermuten lässt, die Friedbergerin ist keine Weltreisende, sondern geht in ihrem Alltag einem normalen Beruf nach. „Aber wir reisen halt gerne. Und mit dem richtigen Arbeitgeber und tollen Kollegen ist das möglich“, erklärt sie am Telefon. Rückblickend erinnert sie sich beim Urlaub in Namibia vor allem an einen Moment an einem großen Wasserloch, wo Nashörner kämpften. „Plötzlich kam eine Staubwolke auf uns zu. Das waren - wir haben es versucht zu zählen - mindestens 40 Elefanten - ein gigantischer Moment. Das sind so tolle Tiere.“

Icon Vergrößern Den Aufkleber vom Landkreis Augsburg entdeckte Steffi Vihar aus Königsbrunn während ihres Urlaubs in Namibia. Foto: Steffi Vihar Icon Schließen Schließen Den Aufkleber vom Landkreis Augsburg entdeckte Steffi Vihar aus Königsbrunn während ihres Urlaubs in Namibia. Foto: Steffi Vihar

Für Reisen, egal wohin, empfiehlt Vihar, die großer FCA-Fan ist, ein Fernglas, damit man kein Tier verpasst. Eine Kamera mit Teleobjektiv, weil die bessere Bilder macht als jedes Handy und richtige Landkarten. „Wir unternehmen auch Roadtrips und da finde ich es gut zu wissen, wo man ist und was drumherum ist.“

Ihr Urlaubstipp: Montenegro. Auch dort hat das Paar per Auto das Land erkundet. „Wir waren völlig begeistert davon, wie schön das Land ist und wie nett die Menschen dort sind. Der Urlaub war einfach super.“

Der (eine) Urlaub 2025 steht schon fest

Auch für 2025 ist schon ein Urlaub geplant und Vihar fängt schon beim Erzählen an zu lachen, denn einerseits sei ein langer Urlaub ein Privileg, aber: „Das wird schon bitter, weil wir nächstes Jahr nur ein einziges Mal richtig wegfahren - sechs Wochen mit dem Wohnmobil durch Norwegen. Mal sehen, ob wir das bereuen“, sagt sie. „Hart wird das schon - aber am wichtigsten ist: Zum Friedberger Altstadtfest sind wir wieder zurück.“