Wohin mit den Garten-Abfällen? Viele Grüngutsammelstellen haben die Preise erhöht

Der Frühling steht in den Startlöchern, bald fällt wieder Grüngut an. Aber wohin damit? Entsorgt werden kann es über die kostenlose Bioenergietonne des Landkreises, die 240 Liter fasst und alle 14 Tage geleert wird. Wem das nicht reicht, weicht auf Grüngutsammelstellen oder Häckselplätze aus. Das kostet allerdings fast überall etwas - die Gebühren sind in jüngster Zeit oft gestiegen. Zwischen 20 und 25 Euro pro Kubikmeter sind keine Seltenheit.

