Bub fährt mit Fahrrad gegen Auto in Steinekirch

Leicht verletzt ist ein Zehnjähriger nach einem Unfall im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch. Wie die Polizei berichtet, war der Bub am Donnerstag gegen 16.15 Uhr zunächst auf einem Gehweg unterwegs. Dann musste er einer Mülltonne ausweichen, die auf dem Gehweg stand, heißt es im Bericht der Polizei. Dabei kam der Bub auf die Fahrbahn und fuhr gegen ein vorbeifahrendes Auto. Dessen Fahrerin erkannte die gefährliche Situation rechtzeitig, sodass sie den Abstand zum Kind noch vergrößern konnte. Dadurch wurde das Kind nicht angefahren, sondern es stieß lediglich gegen den vorderen rechten Kotflügel des Fahrzeuges. Der Zehnjährige wurde bei dem Unfall daher nur leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden am Auto und am Fahrrad. (kinp)

