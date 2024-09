Motorradfahrer wird in Steinekirch von Auto erfasst

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 12.50 Uhr in Steinekirch von einem Auto erfasst worden, berichtet die Polizei. Demnach war der 27-Jährige in der Dorfstraße unterwegs. Ein 43-jähriger Autofahrer, welcher von Zusmarshausen her kommend in Richtung Dinkelscherben fuhr, wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah der 43-Jährige einen entgegenkommenden 27-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte zwar noch rechtzeitig abbremsen und damit einen Zusammenstoß vermeiden, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, berichtet die Polizei. (kinp)