Schützenkönigin von Steinekirch ist erneut Christina Eisele

Im Rahmen des Königsschießens wurde beim Schützenverein „1899“ Steinekirch wieder das traditionelle Dorfschießen durchgeführt. Den Pokal für die Meistbeteiligung gewann erneut das südöstliche Dorfviertel. Den Wanderpokal durfte in diesem Jahr Diana Zott in Empfang nehmen. Vereinsmeister in der Schützenklasse wurde mit der Luftpistole Elias Zimmermann und mit dem Luftgewehr Christina Eisele (Mitte). In der Jugendklasse setzte sich Quirin Scherer durch. Den Wettbewerb um den Jugendschützenkönig holte denkbar knapp Lara Steinbacher (links) mit einem 44-Teiler vor Josefine Spengler mit einem 47-Teiler. In der Schützenklasse erhielt der 1. Schützenmeister des Vereins, Maik Müller (rechts), den Titel des Wurstkönigs mit einem 46-Teiler. Schützenkönigin wurde wie im Vorjahr Christina Eisele mit einem 36-Teiler. Unter großem Beifall verlieh ihr in der Alten Schule in Steinekirch Maik Müller die Königskette und überreichte ihr den Königspokal.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.