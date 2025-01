90-Jährige verwechselt Gas- und Bremspedal

Eine 90-Jährige ist mit ihrem Auto am Donnerstag in Steppach in einem Garten gelandet. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie gegen 10 Uhr an der Kobelstraße, Ecke Höhenstraße, abbiegen. Dabei verwechselte sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal. Ihr BMW krachte zunächst durch einen Gartenzaun aus Holz und dann gegen einen weiteren aus Metall. Dort blieb das Auto dann stehen. Wie die Polizei berichtet, blieb die 90-Jährige zum Glück unverletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 20.000 Euro. (kinp)

