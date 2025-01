Anmelden für Kinderflohmarkt bis 10. März

Auch in diesem Jahr findet wieder der Kinderflohmarkt des Kindergartens St. Gallus statt: am Samstag, 15. März, von 14 bis 17 Uhr, in St. Raphael in Steppach (Kolpingstraße 10). Die Standgebühr beträgt 8 Euro für einen Tisch im Pfarrsaal und 6 Euro für einen auf der Pfarrwiese. Der Tisch muss selbst mitgebracht werden. Wer eine Kleiderstange benötigt und dabei hat, zahlt zusätzlich 1,50 Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an flohmarkt-steppach@web.de bis Montag, 10. März. (AZ)

