Bei diesem Steppacher Flohmarkt steht das Miteinander im Vordergrund

Letzten Samstag haben die Steppacher ihre Keller ausgeräumt. Mit dem Straßenflohmarkt haben sie nicht viel verdient, doch sie haben einer guten Sache geholfen.

"Ich hatte heute ganz vergessen, dass Flohmarkt ist. Als mein Sohn dann aus dem Fenster geschaut hat, haben wir gemerkt, dass was los ist. Da habe ich improvisieren müssen." Walter Mair hat seinen Söhnen zuliebe am Samstagmorgen aus einem Hochbett und einer Plane provisorisch ein Dach für ihren Stand gebaut. Im Keller hat er auf die Schnelle noch eine Reihe an Schuhen gefunden, die sich für den Verkauf eigneten. "Das Wichtigste am Flohmarkt ist ja, dass die Kinder etwas lernen. Sie sollen in sich gehen und sagen können, was sie loswerden wollen", meint Mair. Nicht nur an seinem Stand gibt es hauptsächlich Kindersachen, die die Kleinen teilweise selbst verkaufen. Vor vielen Häusern in Steppach stapeln sich Kinderhosen und Brettspiele. So auch vor dem Versicherungsbüro von Tessa Knoll am Dreieck.

Allerhand Kleidung sowie Spielzeug für Jungen und Mädchen gibt es bei Tessa Knoll. Auf einem Stück bleibt sie jedoch schon seit einem Jahr sitzen. Foto: Sarah Schuster

Zusammen mit ihrer Schwester Tina Reuß verkauft Tessa Knoll allerhand Kleidung und Spiele. "Was heute am besten weggeht, sind überraschenderweise diese Knautschbälle", meint Knoll lachend. "Außerdem hat mein Sohn schon sehr viele Modellautos verkauft. Aber diese Ikea-Lampe wollte schon letztes Jahr keiner haben". Die mehrfache Mutter hebt kurz eine rosafarbene Lampe in Blütenform hoch und meint gelassen: "Zwei Euro sind ja nicht viel, und ich habe sogar einen extra Lampenschirm". Auf seinen Sachen sitzen zu bleiben, das kennen viele Verkäuferinnen. Christina Schmid, die ihren Stand in der Garage eingerichtet hat, weiß, was sich gut verkauft: "Wenig getragene Markensachen sind immer beliebt. Dafür kann man dann auch mehr verlangen". Da aber sehr viele Leute Kinderkleidung zu verkaufen haben, habe man damit nicht unbedingt das größte Glück.

Ulrike Pick hat ein eigenes Upcycling-Unternehmen, UPSala. Auf dem Steppacher Flohmarkt bietet sie eine Vielzahl an handgemachten Stücken an. Foto: Sarah Schuster

"Es kommt darauf an, ob man die richtige Kleidergröße da hat. Bei mir war vorhin ein Paar, das hat gleich alle Sachen mitgenommen, die ich in der passenden Größe dahatte", berichtet Ulrike Pick. Was in ihrer Garage wiederum auffällt, sind keine Massen an Kinderspielen. Die Steppacherin verkauft handgemachte Täschchen und andere Alltagshelfer, die als Alternative zu Plastikverpackungen verwendet werden können. Darunter gibt es Beutel, in denen unterwegs Taschentücher aufbewahrt werden können und solche zum Transport von Kopfhörern. "Ich mache hobbymäßig Upcycling. Das heißt, ich nehme alte Sachen her, zum Beispiel eine Jeans oder eine Skihose, und nähe daraus etwas Neues", erklärt Pick. Aus einer Jeans kann dann eine Kochschürze werden, aus dem isolierenden Vlies der Skihose ein Topflappen. Oder auch ein Täschchen für Taschentücher aus einem indischen Sari. Ulrike Pick ist jedoch nicht die Einzige mit besonderen Schätzen.

In Steppach findet der Flohmarkt in den Gärten statt

Im Garten von Julia Wiedemann sind unter einem großen Sonnenschirm zwei Verkaufstische aufgebaut: Von Damenkleidung über Schmuck bis zu Brettspielen bietet sie ein kleines Sammelsurium an. Darunter auch eine Puppe, die nicht zum Spielen gemacht ist. "Das ist eine 'Künstlerpuppe, die ich zur Kommunion bekommen habe. Damals hieß es nur 'Die willst du doch bestimmt!'" Wiedemann findet es "ziemlich bescheuert", dass sie eine Puppe geschenkt bekam, mit der sie gar nicht spielen durfte. Diese Künstlerpuppe sei nämlich den bekannten "Käthe Kruse-Puppen" nachempfunden. Die Kleidung der Puppe trägt bestehe auch aus "besseren" Stoffen, meint die bald zweifache Mutter. "Die hat in den Neunzigern auch recht viel gekostet, 150 Euro waren das bestimmt". Der heutige Ertrag ihres Verkaufsstands halte sich jedoch im 20-Euro-Bereich, meint Julia Wiedemann mit einem Schulterzucken. Der Sinn des Flohmarkts sei nicht das Geldverdienen, sondern vielmehr die Kommunikation zwischen den Nachbarn. "Das stärkt das Miteinander."

In ihrem Vordergarten verkauft Julia Wiedemann sowohl die alten Spielsachen ihres Sohnes als auch eigene Kleidung. Zudem gibt es bei ihrem Stand ein besonderes Stück, das im Haus keinen Liebhaber findet. Foto: Sarah Schuster

In diesem Punkt sind sich viele Standbesitzer einig. "Das Schöne am Flohmarkt ist, dass man ihn gleich im eigenen Vorgarten hat. Da kommen viele vorbei, die spazieren gehen und kurz vorbeischauen", meint Walter Mair begeistert. Auch ihm macht die schmale Aussicht auf große Einnahmen nicht viel aus. "Kaum hat mein Sohn etwas verkauft, schon kommt er von anderswo mit etwas Neuem zurück", erzählt der zweifache Vater schmunzelnd. Die Kindersachen, die sich nicht verkaufen lassen, werden Christina Schmid und Ulrike Pick später einfach ins Sozialkaufhaus bringen. Wer sich jedoch nach ein paar profitlosen Stunden trösten möchte, kann sich im Pfarrhaus St. Raphael mit selbst gebackenem Kuchen eindecken. Der Erlös des Kuchenverkaufs sowie auch die Standgebühr von fünf Euro kommen dem Kindergarten in Steppach zugute.