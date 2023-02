Die Steppacher Bücherei legt viel Wert auf Aktualität

Mehr als 12.000 Medien stehen den Nutzern in der Bücherei St. Raphael in Steppach zur Verfügung. Ein Krimi steht ganz oben auf der Liste.

In der Bücherei St. Raphael in Steppach wird Aktualität groß geschrieben. Bücher, die länger als zwei Jahre nicht ausgeliehen wurden, müssen die Räumlichkeiten in der Kolpingstraße 8 wieder verlassen. Mehr als 12.550 Medien sind aber noch übrig, womit die Bücherei einen vergleichsweise großen Bestand im Augsburger Land hat.

Noch immer wird das Buch "Hallöle sucht das Turamichele" von Annegert Fuchshuber und Elisabeth Emmerich hier ausgeliehen. Erstmals erschien es 1973. Das Buch gehört in der Steppacher Bücherei zu den ältesten. Die letzte Neuanschaffung trägt den Titel "Das Ende des Kapitalismus" und stammt aus der Feder von Ulrike Herrmann.

Tonies, CDs und Spiele für 435 Büchereibesucher

Kleine Leser entschieden sich hier 2022 am häufigsten für Florian Beckerhoffs "Krawall im Stall", Erwachsene Besucher griffen am häufigsten zu "Natrium Chlorid" von Jussi Adler-Olsen. Wer nicht so gern liest, findet alternative Beschäftigungen in der Steppacher Bücherei. Hier können auch Spiele, DVDs, CDs und Tonies ausgeliehen werden. 435 Nutzer sind 2021 fündig geworden und haben den Ausleih-Ausweis gezückt.

Insgesamt 31 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Bücherei immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr, donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr geöffnet ist.

Gleich zwei Lesetipps haben die Steppacher Büchereimitarbeiter parat. Der erste Tipp kommt von Judith Taschler und heißt "Über Carl reden wir morgen".

Es handele sich um eine Familiensaga, die sich mit dem Eingebundensein in das dörfliche Leben über mehrere Generationen befasst, in der auch Weltgeschichte verhandelt wird, so die Mitarbeiter der Bücherei. Der zweite Lesevorschlag heißt "Ihr glücklichen Augen" von Elke Heidenreich. Das Buch mit Reiseerinnerungen sei eine sehr persönliche Tour, es sei kurzweilig und voller Überraschungen. (AZ)