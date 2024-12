Graffiti-Kunst statt Schmierereien: Anlage der Stadtwerke in Steppach verschönert

Monatelang war der graue Kasten an der Ecke Flurstraße/Ulmer Straße in Steppach mit üblen Beleidigungen gegen die Polizei beschmiert. Besonders ärgerlich war das für die Firma von Erol Alcan, der die verunstaltete Gasdruckregelanlage der Stadtwerke vor der Haustür hatte. Um weiterem Vandalismus vorzubeugen, wurde der Kasten nun - wie bereits viele andere in Augsburg - in Zusammenarbeit mit dem Graffitiverein „die Bunten“ künstlerisch gestaltet. Wie die Stadtwerke Augsburg (SWA) mitteilen, ziert nun eine Zeitmaschine – inspiriert vom „Flux-Kompensator“ aus „Zurück in die Zukunft“ den Kasten. Gemeinsam mit Firmeninhaber Erol Alcan hat Graffitikünstler Aaron Rossner die Fläche kreativ gestaltet.

Schutz vor Vandalismus

Das Graffiti-Projekt der swa dient seit zwölf Jahren den Stadtwerken als Vandalismusschutz. Die Hemmschwelle, künstlerisch gestaltete Technikgebäude zu beschmieren, ist viel höher als bei einer weißen Wand. Zudem vermitteln gestaltete Gebäude eine positive Außenwirkung, so swa Projektleiter Thomas Hosemann. Gruppen, die an dem Graffiti-Projekt teilnehmen möchten, können sich direkt an die swa wenden (Telefon 0821/6500-8038; E-Mail: thomas.hosemann@sw-augsburg.de). (dav)