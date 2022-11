In Steppach hat die Raphael-Apotheke dauerhaft geschlossen

Steppach

Die Raphael-Apotheke in Steppach hat dauerhaft geschlossen.

Plus Die Raphael-Apotheke am Dreieck war klein, aber nahe gelegen für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner in Steppach. Nun hat sie geschlossen. Im Blumenladen um die Ecke gibt es gute Neuigkeiten.

Die Raphael-Apotheke im Neusäßer Stadtteil Steppach hat ihren Geschäftsbetrieb eingestellt. Ein Aushang an der Türe der kleinen Apotheke am Dreieck informierte die Kundinnen und Kunden. Inhaber Robert Reisewitz wollte sich gegenüber unserer Redaktion zu den Gründen für die Schließung nicht äußern, Kunden im Ort berichten aber davon, dass es für den Apotheker schwierig gewesen sei, Personal zu finden und er in letzter Zeit alle Dienste alleine abdecken musste.

