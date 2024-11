Radfahrer wird in Steppach von Auto erfasst

Leichte Verletzungen am Kopf zog sich ein Radfahrer bei einem Unfall in Steppach zu. Wie die Polizei berichtet, wurde am Sonntag gegen 16.15 Uhr von einem Auto angefahren. Der 59-jährige Autofahrer wollte laut Polizei von der Ulmer Straße nach links in die Alte Reichsstraße abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer offenbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt mindestens 1000 Euro. (kinp)

