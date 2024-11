Steppach eröffnet neue Kinderkrippe "Wichtelstube" in umgebauter Hausmeisterwohnung

Die ehemalige Hausmeisterwohnung der Grundschule Steppach ist jetzt die neue Krippe „Wichtelstube“. Pünktlich zum Kindergartenstart am 1. September eröffnete die Krippe. Alle der insgesamt zwölf Plätzen sind bereits belegt, eine Warteliste gibt es auch schon. Dies verdeutlicht den Bedarf an Betreuungsplätzen in der Stadt Neusäß und Ortsteil Steppach.

„In den vergangenen Jahr diente die Hausmeisterwohnung immer wieder als Räumlichkeiten für sogenannte Notgruppen in der Kinderbetreuung“, so Michaela Alexander von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Neusäß. Diese „Notgruppen“ seien nur eine temporäre Lösung gewesen, da die Kinder dort nur so lange waren, bis sie einen regulären Platz in einer der örtlichen Kinderbetreuung fanden. In diesem Jahr wurde die Wohnung dann umfassend renoviert, um dort eine dauerhafte Betreuungseinrichtung betreiben zu können. Träger der Einrichtung ist Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg.

Die Kosten der Kita-Renovierung belaufen sich auf 40.000 Euro

Im Rahmen der Renovierungsmaßnahmen wurden die Türstöcke und Wände neu gestrichen. Es wurde ein Wickelraum mit zwei Wickelplätzen eingerichtet. Dieser wurde neu gefliest und verschönert. Außerdem wurde Teppichboden verlegt und die Fliesen in den Kindertoiletten wurden erneuert. Die Renovierungsmaßnahmen kosteten die Stadt rund 25.000 Euro. Der Bau eines Kinderwagenunterstandes und die Renovierung der Erwachsenentoiletten sind noch geplant. Neben den Renovierungen wurde auch einiges an Möblierung bereitgestellt: Betten, Tische, Stühle, ein Sofa, Schränke, Büromöbel etc. Eine Einbauküche war bereits vorhanden. Die Kosten dafür betragen 15.000 Euro.

Dank der Renovierung konnte in der ehemaligen Hausmeisterwohnung eine kleine Kinderkrippe entstehen, die sowohl moderne als auch gemütliche Räume hat. Die Einrichtung ist von der Grundschule Steppach räumlich getrennt. Einrichtungsleitung Theresa Bleistein bildet gemeinsam mit zwei weitere Pädagoginnen ein Team. „Mein engagiertes Team sorgt dafür, dass jedes einzelne Kind individuell aufgenommen und gefördert wird und sich wohlfühlt. Wir legen großen Wert auf eine spielerische und anregende Umgebung, die die Neugier der Kinder weckt. Wir freuen uns auf viele spannende Abenteuer und unvergessliche Momente“, so Bleistein.