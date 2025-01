Viele junge Menschen entdecken den Schießsport

Ungebrochen ist der erfreuliche Aufwärtstrend bei den Mitgliederzahlen der Steppacher Schützen. Insbesondere dank der engagierten Aufbauarbeit von Jugendleiterin Stefanie Baumann haben auch zahlreiche junge Menschen die Freude am Schießsport entdeckt. Mittlerweile können bereits Kinder unter zwölf Jahren mit dem Schießsport beginnen, wofür im Verein ein ungefährliches Lichtgewehr zur Verfügung steht. Dank der großen Nachfrage in dieser Disziplin konnte 2024 eine Vereinsmeisterschaft ausgeschossen werden, die Amelie Friemelt mit 1243 Ringen gewann, gefolgt von Lena Swatosch mit 1193 Ringen und Anton Swatosch mit 1035 Ringen.

In der Jugendklasse sicherte sich Ralf Medla mit 2458 Ringen den ersten Platz als Vereinsmeister mit dem Luftgewehr, gefolgt von Leila Brandoni mit 2389 Ringen und Damian Canjuga mit 2376 Ringen. Bei den Junioren wurde Carola Ottlik mit 2733 Ringen Vereinsmeisterin. In der allgemeinen Klasse Luftgewehr wurde Michael Schaitz mit beeindruckenden 3185 Ringen Vereinsmeister, gefolgt von Christian Ottlik mit 2738 Ringen und Marion Friemelt mit 2636 Ringen. Bei den Auflageschützen sicherte sich Gerhard Heuchler mit 2540,1 Ringen den ersten Platz als Vereinsmeister, gefolgt von Angelika Baumann mit 2518,4 Ringen und Henriette von Petersdorff mit 2482,2 Ringen. Raimund Schuld wurde mit 2648 Ringen in der Disziplin Luftpistole Vereinsmeister, gefolgt von Gerhard Schuld mit 2642 Ringen und Marion Friemelt mit 2625 Ringen. In der Disziplin Kleinkaliber schoss sich Artur Linse mit 1101 Ringen zum Vereinsmeister, gefolgt von Christian Ottlik mit 1092 Ringen und Raimund Schuld mit 1081 Ringen.

Proklamation der neuen Schützenkönige

Die Weihnachtsscheibe gewann in der Schützenklasse Raimund Schuld mit einem 61,1-Teiler, bei der Jugend Ralf Medla mit einem 115,6-Teiler. Bei den Auflageschützen konnte Angelika Baumann die Weihnachtsscheibe mit einem beeindruckenden 13,0-Teiler mit nach Hause nehmen. Höhepunkt des Abends war die Proklamation der neuen Schützenkönige. Die zweiten Plätze beim Ausschießen der Schützenkönige sind traditionell die Wurstkönige, die mit einer entsprechend schmackhaften Kette bedacht werden. Bei der Jugend holte sich diese Ehre Damian Canjuga mit einem 472,4-Teiler, in der Schützenklasse Alexander Medla mit einem 212,6-Teiler. Schützenkönig der Jugendklasse wurde Simon Karl mit einem 388,3-Teiler. Neuer Schützenkönig wurde Abteilungsleiter Christian Ottlik mit einem 173,1-Teiler. Den Abschluss des Abends bildete die traditionelle Tombola mit zahlreichen Preisen.

