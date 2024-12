Weihnachtslieder aus aller Welt in der Steppacher Kirche St. Raphael

In der voll besetzten Kirche St. Raphael in Steppach konnten an die 400 Besucher ein stimmungsvolles Konzert der Pfarrei-Chöre unter Leitung von Andrea Hartinger erleben. Den Auftakt gestaltete der Kinderchor mit dem afrikanischen Lied Siyahamba, gefolgt von Peter Schindlers Weihnachtsspiel „Großer Stern, was nun?“. Es folgten die Raphaelos mit Liedern aus Frankreich, Deutschland und England. Den Schlusspunkt setzte der Junge Chor mit Weihnachtshighlights aus Schweden, England und Polen. Markus Müller-Walter war mit weihnachtlicher Orgelmusik von Pachelbel und Reger zu hören. Den Schlusspunkt setzten Jugendchor und Junger Chor mit „Have yourself a merry little Christmas“. Pfarrer Stephan Spiegel zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Chöre und bedankte sich bei allen Musikern und Chorsängern herzlich.

