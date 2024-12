Weihnachtsstimmung mit dem Vokalensemble „StimmGold“ in Steppach

Das mehrfach für den „Opus Klassik“ nominierte Regensburger Vokalensemble „StimmGold“ entführt sein Publikum am Freitag, 27. Dezember, um 19 Uhr in eine Welt voller goldener Weihnachtsmomente. In der Pfarrkirche St. Raphael in Steppach präsentiert das Vokalsextett neu arrangierte Weihnachtslieder, wie „Es kommt ein Schiff geladen“ in einer bewegenden Interpretation von Marcus Schmidl oder „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, speziell für diese Konzertreihe gesetzt von Yudania Gómez Heredia. „StimmGold“, das sind: Lucia Boisserèe (Sopran), Christina Müller (Sopran), Marlene Kraft (Alt), Christoph Schäfer (Tenor), Marlo Honselmann (Bariton), und Jakob Steiner (Bass). Neben den A-cappella-Klängen wird auch der traditionelle bayerische Dreigesang nicht fehlen. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erbeten. Weitere Informationen unter: www.StimmGold-Vokalensemble.de. (AZ)

