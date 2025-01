Sternsinger Biberbach. 13.000 Euro

Am letzten Ferientag haben sich fast 90 Buben und Mädchen nach den Gottesdiensten zu Dreikönig in Biberbach und Affaltern als Sternsinger auf den Weg durch ihre Pfarreiengemeinschaft gemacht. Ihren Weihnachtswunsch verbanden sie mit dem Segen „Christus mansionem benedicat“ „Christus segne dieses Haus“, den sie über viele Türen für das Jahr 2025 geschrieben haben.

Die Sternsinger aus Affaltern. Foto: Roland Rataj und Michael Koch

Nicht nur die Anzahl der Sternsinger war ein Rekord, auch die gesammelten Spenden in Höhe von über 13.000 Euro. Sie kommen in Gänze der bundesweiten katholischen Hilfsorganisation „Die Sternsinger“ zugute und damit der Förderung von Kindern weltweit. Pfarrer Ulrich Lindl dankte den Verantwortlichen Katharina Motzet, Martina und Rebecca Scherer und Maria Zahrer, die auch in diesem Jahr wieder die Sternsingeraktion unterstützt von weiteren Helferinnen organisiert haben. (AZ)