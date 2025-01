Abwechslungsreiches Weihnachtkonzert

Das Weihnachtkonzert in Stettenhofen unter der Leitung von Martin Seiler fand zugunsten der Ugandahilfe Langweid statt. Die unterschiedlichen Gesangsgruppen boten im Wechsel ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl traditionelle Weihnachtslieder als auch moderne Stücke umfasste.

Feierlich eingestimmt durch den Kirchenchor Gablingen unter der Leitung von Elisabeth Seiler, setzte sich die besinnliche Atmosphäre mit einem alpenländischen Hirtenlied, mehrstimmig dargeboten von einigen männlichen Mitgliedern des „Pausenchores“, fort. Einfühlsam intonierte Wiegenlieder wie „Still, still, still“ oder „Joseph’s Lullaby“ folgten von Seiten des gesamten Chores. Jazzig dargeboten wurde der Gospelsong „Go, tell it on the mountain“ von einem gemischten Ensemble. Die A-cappella-Formation „Sweetspot“ beeindruckte durch stilistische Bandbreite und gesangliche Präzision: Stimmungs- und zugleich anspruchsvoll interpretierten die fünf jungen Männer und Frauen bekannte Weihnachtslieder wie „Es wird scho glei dumpa“ und „Driving Home for Christmas“.

Anhaltenden Applaus ernteten auch die jugendlichen Sängerinnen und Sänger des Projektchors „Crazy Christmas“, als sie die beliebten Popklassiker „Last Christmas“, „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ und „Santa Claus is Coming to Town“ begeistert performten. Sämtliche Mitwirkenden fanden sich gegen Ende zu dem gemeinschaftlich gesungenen Song „Christmas Lights“ der Gruppe „Coldplay“ zusammen. Mit dem Lied „Stille Nacht“, dargebracht vom Kirchenchor Gablingen, und dem mit allen Anwesenden gesungenen „Leise rieselt der Schnee“ wurde das Konzert ebenso besinnlich beschlossen, wie es begonnen hatte. Christine Perzl-Baur