Auto gerät in Stettenhofen ins Schleudern

Eine 73-Jährige ist nach einem Unfall in Stettenhofen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war sie am Sonntagnachmittag auf der Mühlstraße unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet ihr Autos in Schleudern, wodurch es ein geparktes Auto touchierte. Der Wagen der 73-Jährigen landete durch den Aufprall auf der Fahrerseite. Die Fahrerin musste laut Polizei aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. (kinp)

