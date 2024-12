Betrunkener baut Unfall und fährt davon

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend einen Unfall in Stettenhofen gebaut. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie der Mann mit seinem Auto gegen 18.45 Uhr gegen ein am Lehenweg geparktes Auto fuhr. Une sich um den Schaden im mittleren vierstelligen Bereich zu kümmern, fuhr der Mann anschließend davon. Der Fahrer konnte durch die Polizei zu Hause angetroffen werden. Sein Fahrzeug wies erhebliche Schäden auf. Während des Gespräches mit dem 58-Jährigen wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Test ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. (kinp)

