Die Stettenhofer Wehr feiert eine Nacht lang

Die Lange Nacht der Feuerwehr findet am Samstag, 21. September, statt. Auch in Stettenhofen laufen bereits die Vorbereitungen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein umfangreiches Programm mit Schauübungen, Infoständen, Gewinnspielen, leckerem Essen und vieles mehr.

Was auf einen so als Feuerwehrmann oder -frau alles zukommt, will die Freiwillige Feuerwehr Stettenhofen anhand von verschiedenen Schauübungen veranschaulichen. „Mit Paletten soll ein Brand simuliert werden. Dabei zeigen wir auch, wie ein Einsatz mit Sirene abläuft“, erzählte der Erste Vorsitzende Giovanni Di Chiazza. Vom Ausrüsten über die Fahrt zum Einsatzort bis zum endgültigen Löschen des Brandes solle alles vorgespielt werden. „Das ist ein Prozess, der da abläuft und jeder hat seine eigenen Aufgaben; das wird alles gezeigt“, so Di Chiazza. Auch die Jugend wird beweisen, was sie im Rahmen der Jugendfeuerwehr alles gelernt hat. Dazu gehört unter anderem der Umgang mit bestimmten Geräten, oder die Bedienung von Schläuchen.

Zum Traum vom Feuerwehrmanndasein

Bei verschiedenen Stationen können Jung und Alt ihren Traum vom Feuerwehrmannsein verwirklichen. So kann man mit dem Schlauch Spritzen üben und versuchen, Bälle herunterzuschießen oder in die Fenster eines kleinen Feuerwehrhauses spritzen, um einen „Brand“ zu löschen. Weiter werden noch das Schlauchwerfen und Leergutstapeln angeboten.

Gesucht sind neue Feuerwehrleute

„Wir wollen ja auch informieren, daher haben wir Infostände vor Ort aufgestellt“, erklärte Di Chiazza. Flyer und Infomaterial sollen Interessenten darüber aufklären, wer überhaupt beitreten kann und was einen erwartet. Hauptzweck der Veranstaltung sei die Gewinnung neuer aber auch die Reaktivierung schon bestehender Mitglieder. „Speziell bei Alarmierungen unter tags sind viele Leute in der Arbeit und wir müssen innerhalb kürzester Zeit ans Feuerwehrhaus hin. Da muss man das so breit wie möglich fächern, dass genug Leute zu Hause sind und zum Einsatz fahren können“, erklärte der Vorsitzende. Eine große Hilfe stelle das „Mobile Work“, das mobile Arbeiten oder einfach Homeoffice, dar. Dadurch sind genug Feuerwehrleute vor Ort und müssen nicht erst von der Arbeitsstelle anfahren, die meist außerhalb von Stettenhofen ist.

Initiiert wird die Veranstaltung vom Landesfeuerwehrverband. Sie findet bayernweit statt. Die Bevölkerung soll durch diesen Tag mehr in Verbindung mit der Feuerwehr gebracht werden. Di Chiazza beobachtete, dass man meist nur was von der Feuerwehr mitbekommt, wenn sie im Einsatz vorbeisaust. So soll gezeigt werden, wie leicht das Beitreten ist und wie wichtig es ist, genügend Mitglieder zu haben.