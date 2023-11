Geisterfahrer stirbt auf der B2 bei Stettenhofen

Tödlicher Unfall auf der B2 bei Stettenhofen: Dort war ein Geisterfahrer mit einem anderen Fahrzeug kollidiert.

Ein Geisterfahrer auf der B2 ist in der Nacht auf Donnerstag auf der B2 bei Stettenhofen gestorben. Er war in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs. An der Abfahrt Stettenhofen stieß er offenbar mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Insgesamt waren an dem schweren Unfall drei Fahrzeuge beteiligt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ähnlicher Unfall auf der B2 bei Langweid vor einem Jahr

Vor einem Jahr ereignete sich ein ähnlicher Unfall auf der B2. Allerdings blieben die Folgen vergleichsweise glimpflich. Nur um Haaresbreite war eine 62-jährige Autofahrerin in Langweid einem Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer entgangen. Durch eine Vollbremsung konnte die Frau den Unfall gerade noch vermeiden.

Die 62-Jährige war nachts auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt Langweid sah sie einen Autofahrer, der laut Polizei vor ihr auf der Straße wendete. Gerade noch rechtzeitig konnte sie anhalten. Der 60-jährige Geisterfahrer sagte gegenüber der Polizei, er habe erst beim Einfahren auf die B2 bemerkt, dass er in Richtung Süden unterwegs war. Er wollte aber eigentlich in die Gegenrichtung. Deshalb hätte er sich kurzerhand entschlossen, zu wenden.

Lesen Sie dazu auch