In Stettenhofen ermittelt „Der Kriminalinspektor“

Nach vier Jahren Unterbrechung starteten die Aktiven der Stettenhofener Bühne mit den Proben zu ihrem Theaterstück „Der Kriminalinspektor“. Die Spielleitung übernahmen Norbert Rackl und Kathrin Janka. Auf der Bühne sind altbekannte Gesichter, wie Simone Götz, Maria Holzapfel, Saskia Haunstetter, Gerhard Meitinger, Harald Janka, Bernhard Nachlinger, Sebastian Steichele und Michael Welzhofer sowie zwei neue zu sehen. Emily Stranzinger und Tanja Löschke schnuppern dieses Jahr zum ersten Mal Theaterluft. Der Dreiakter spielt in der Fremdenpension von Familie Brandner. Kuni Brandner gibt sich größte Mühe, ihren Sohn Hans unter die Haube zu bringen und verspricht ihm eine gute Summe an Geld, sollte er eine Schwiegertochter ins Haus bringen. Das Geld verschwindet jedoch und es stellt sich heraus, dass nicht nur ehrbare Gäste in der Fremdenpension wohnen. Irgendwie ist keiner der Gäste der, der er zu sein vorgibt.

Besonders auffällig verhält sich das scheinbar völlig zerstrittene Ehepaar Gröblich und auch Parkettkosmetikerin Mizi scheint nicht zum Urlauben bei Brandners zu sein. Ob der Kriminalinspektor mit Hilfe des örtlichen Wachtmeisters, die richtigen Schurken überführen kann und das gestohlene Geld wieder auftaucht, wird nicht verraten.

Der Krimi wurde in Stettenhofen schon mal gezeigt

Zum 60-jährigen Jubiläum bringt die Stettenhofener Bühne diesen bäuerlichen Krimi in drei Akten von Franz Schaurer zur Aufführung und das nicht zum ersten Mal. Bereits 1989 wurde dieses Stück, natürlich in anderer Besetzung, im Stettenhofener Pfarrsaal aufgeführt. Damals wie heute sind dabei Rosa-Maria Kragl (Soufleuse) und Norbert Rackl (Regie).

Ein besonderes Jubiläum durfte dieses Jahr ein Mitglied der Stettenhofener Theaterfamilie feiern. Ehrenvorsitzende Maria Wintermayr wurde im Juli 90 Jahre alt und war sogar schon vor 60 Jahren dabei. Aufführungstermine im Pfarrsaal Stettenhofen sind jeweils freitags und samstags um 19.30 Uhr, am Sonntag immer um 15.30 Uhr. Die Termine sind: Freitag, 8., Samstag, 9., Sonntag, 10., Freitag, 15., Samstag, 16., Sonntag, 17., Freitag, 22., Samstag, 23., und Sonntag, 24. November. Kartenverkauf im Pfarrsaal Stettenhofen ist am Sonntag, 27. Oktober, von 9.30 bis 16 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 9.30 bis 16 Uhr. (AZ)