17.000 Euro Schaden nach Unfall in Streitheim

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch gegen 7 Uhr in Streitheim gekommen, berichtet die Polizei. Demnach wollte eine Autofahrerin von der Kornbergstraße an der Kreuzung in Richtung Welden abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Wagen eines Mannes, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fiat und dem Opel. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 17.000 Euro. (kinp)

