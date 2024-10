„Ich werde Euch am Altar an meiner Seite vermissen“

Am Erntedanksonntag verabschiedete die Pfarrgemeinde St. Vitus in Streitheim die beiden Ministranten Benjamin Hildensperger (Zweiter von rechts) und Pascal Vogg (links) und sprach ihnen dafür ihre große Anerkennung aus. Das Engagement der beiden über viele Jahre hinweg wurde auch von der Gemeinde und den anwesenden Familien mit großem Applaus gewürdigt. Pfarrer Ajai Arackal (Zweiter von links) bedankte sich in seiner Ansprache für den andächtigen, treuen und unverzichtbaren Dienst am Altar.. „Mit Eurer aufmerksamen und umgänglichen Art werde ich Euch am Altar an meiner Seite vermissen“, bedauerte er und ist überzeugt: „Ihr habt unvergängliche Spuren in der Kirchengemeinde Streitheim hinterlassen.“ Nach der Verabschiedung erfolgte die Aufnahme von Helena Bernhard (rechts) als Neue in die Ministrantengruppe. (AZ)

